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СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по информации о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено по итогам проверки, которая была организована после обращения депутатов Госдумы.

«Проведена проверка <…> о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следствие установило, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами, чтобы устранить видных политических и общественных деятелей и нанести экономический ущерб.

В настоящее время идет проверка источников поступления и дальнейших движений денежных средств в размере несколько миллионов долларов, а также причастности сотрудников органов власти западных стран, общественных и коммерческих организаций.

«Следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — добавили в СК.

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Проверка по обращению депутатов Госдумы была организована 1 апреля. Отмечалось, что обращение депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача касалось необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других стран Запада.

Депутаты также попросили привлечь к ответственности физических и юридических лиц, которые задействованы в финансировании терроризма, и проинформировать общественность об установленных фактах.

Позже, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» должно установить все звенья цепочки и конечных заказчиков трагедии. В тот день в здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Уточнялось, что погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

В Службе внешней разведки (СВР) России в начале апреля также указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.

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