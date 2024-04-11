Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке
Авто
«Моторинвест» зарегистрировал название i-Bro для электромобиля
Общество
Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье доставят на допрос
Политика
Песков сообщил о непрерывном контроле Путиным ситуации с паводками в РФ
Общество
Федеральную трассу Тюмень – Омск на время паводка укрепят водоналивными дамбами
Общество
У подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье нашли автомат
Мир
В кабмине Венгрии обеспокоились возможным участием НАТО в конфликте на Украине
Армия
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
Общество
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Общество
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Общество
В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Общество
Глава МЧС РФ Куренков проверил ход работ по укреплению дамбы в Оренбурге
Туризм
Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией
Происшествия
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Общество
Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
Мир
В Кремле назвали бессмысленными переговоры по Украине без России
Сюжет:

Глава МЧС РФ Куренков проверил ход работ по укреплению дамбы в Оренбурге

0
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МЧС РФ Александр Куренков 11 апреля проверил ход работ по дополнительному укреплению дамбы в Оренбурге.

«Александр Куренков с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и главой Оренбурга Сергеем Салминым осмотрел один из районов города и оценил ход работ по возведению защитных сооружений», — сообщается 11 апреля в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время идет укрепление водоналивной дамбы и перекачивание в нее воды из реки. Это поможет сдержать приход воды и защитить микрорайон Солнечный вблизи реки Урал, уточнили в МЧС.

«Все необходимые службы находятся на своих местах проведения работ. Специалисты и техника задействованы в необходимом объеме. Создан дополнительный резерв сил и средств», — отметил Куренков.

Среди прочего в ведомстве также уточнили, что пик паводка в Оренбурге ожидается в ближайшее время.

Глава МЧС РФ прибыл в Оренбург ранее в этот день. В ведомстве в свою очередь сообщили, что в Оренбургской области от воды освободились 1900 жилых домов и более 2300 приусадебных участков.

Плывем по стечению: как осложняется паводковая ситуация в России
И какие превентивные меры предпринимают власти на местах

По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

9 апреля губернатор Оренбургской области предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что ситуация пока остается сложной.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024