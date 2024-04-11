Глава МЧС РФ Куренков проверил ход работ по укреплению дамбы в Оренбурге

Глава МЧС РФ Александр Куренков 11 апреля проверил ход работ по дополнительному укреплению дамбы в Оренбурге.

«Александр Куренков с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и главой Оренбурга Сергеем Салминым осмотрел один из районов города и оценил ход работ по возведению защитных сооружений», — сообщается 11 апреля в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время идет укрепление водоналивной дамбы и перекачивание в нее воды из реки. Это поможет сдержать приход воды и защитить микрорайон Солнечный вблизи реки Урал, уточнили в МЧС.

«Все необходимые службы находятся на своих местах проведения работ. Специалисты и техника задействованы в необходимом объеме. Создан дополнительный резерв сил и средств», — отметил Куренков.

Среди прочего в ведомстве также уточнили, что пик паводка в Оренбурге ожидается в ближайшее время.

Глава МЧС РФ прибыл в Оренбург ранее в этот день. В ведомстве в свою очередь сообщили, что в Оренбургской области от воды освободились 1900 жилых домов и более 2300 приусадебных участков.

По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

9 апреля губернатор Оренбургской области предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что ситуация пока остается сложной.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).