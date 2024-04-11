Глава МЧС Куренков прилетел в Оренбург на фоне ситуации с паводками
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбург, где паводковая ситуация остается сложной. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе министерства.
«В районе Оренбурга уровень воды за сутки вырос. Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья проводятся мероприятия по инженерной защите, развернуты водоналивные дамбы», — добавили в ведомстве.
Уточняется, что на данный момент в Оренбургской области от воды освободилось 1900 жилых домов и более 2300 приусадебных участков. В Орске продолжается снижение уровня воды, за сутки показатели уменьшились на 44 см. Вода ушла еще из более 800 домов.
Сотрудники МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь населению пострадавших от паводков районов. Так, в этот день в Оренбургскую область доставили 35 т гуманитарной помощи.
Ранее в четверг власти Оренбургской области сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе.
Также 11 апреля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин во время рабочей поездки в Оренбург заявил, что все многоквартирные дома города, которым угрожало подтопление, удалось отстоять.
9 апреля губернатор региона Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации.