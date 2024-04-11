Файзуллин рассказал о защите от паводка всех многоквартирных домов в Оренбурге

Все многоквартирные дома в Оренбурге, которым угрожало подтопление, удалось отстоять. Об этом заявил 11 апреля журналистам глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин во время рабочей поездки в город.

«По Оренбургу мы видим, что все многоквартирные дома мы отстояли на текущий период, но мы пока не знаем, какой объем воды придет», — отметил он.

Также министр прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске.

«Мы проведем обследование и всё в течение месяца, думаю, скажем. Пусть вода уйдет, и всю эту конструкцию мы изучим», — указал Файзуллин.

Ранее в этот день глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург. В ведомстве отметили, что уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 см. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.

Власти Оренбургской области сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации. При этом в тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. Он подчеркнул, что ситуация пока остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления.