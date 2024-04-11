Глава МЧС России вылетел в Оренбург из-за ситуации с паводком
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, говорится 11 апреля в Telegram-канале ведомства.
«В городе глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказанию помощи пострадавшему населению и оценит развитие паводка», — уточнили в МЧС.
В МЧС добавили, что уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 см. На гидропостах специалисты ведут непрерывный мониторинг. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.
Ранее в четверг власти Оренбургской области сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе.
За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.
Также в этот день сообщалось, что МЧС России доставило 35 т помощи для жителей Оренбургской области. Доставлены продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированная вода.
9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации. При этом в тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. Он подчеркнул, что паводковая ситуация пока остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления.