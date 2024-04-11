Минобороны доставило более 90 т гуманитарного груза в Оренбургскую область
Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 т гуманитарного груза для оказания помощи жителям региона, пострадавшим от паводковой ситуации, сообщили 11 апреля в ведомстве.
Два самолета Ил-76 доставили на аэродром Орска продукты питания и предметы первой необходимости, предоставленные Тульской областью.
Ранее в этот день МЧС также доставило 35 т помощи для жителей Оренбургской области. В составе груза — продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированная вода.
Глава МЧС России Александр Куренков 11 апреля вылетел в Оренбург. В ведомстве отметили, что уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 см. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.
По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.
9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что ситуация пока остается сложной.
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).