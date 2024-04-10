Уровень воды в Урале достиг рекордных значений за всю историю наблюдений

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что уровень воды в реке Урал в городе вечером 10 апреля составил 10,2 м, это рекордное значение за всю историю наблюдений.

Салмин указал, что уровень воды превысил опасную отметку в 10,2 м, вода продолжает прибывать. Он также сообщил о доставленных в Оренбург по решению министра МЧС Александра Куренкова водоналивных дамбах для сдерживания подтопления, а также о продолжении круглосуточного дежурства оперативных служб.

В пресс-службе правительства Оренбургской области отметили, что зафиксированный вечером 10 апреля уровень воды является рекордным.

«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской области, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Также отмечается, что в зоне подтопления в города находятся 1912 домов, 2408 приусадебных участков. Развернуто пять пунктов временного размещения (ПВР) на 534 места, также есть пункт на 50 мест для длительного размещения.

Ранее в этот день Салмин сообщал, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге по состоянию на 16:00 по местному времени (14:00 мск) вырос до 10,1 м.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

В городе по состоянию на утро 10 апреля оказались подтопленными более 12,8 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

9 апреля Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации. При этом в тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. Он подчеркнул, что паводковая ситуация пока остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления.