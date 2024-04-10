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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 10 м 10 см

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге по состоянию на 16:00 по местному времени (14:00 мск) 10 апреля вырос до 10 м 10 см. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.

«В настоящий момент на 16:00 высота подъема уже 10 м 10 см. Мы, к большому сожалению, прибываем», — сказал он, говоря об увеличивающемся уровне воды. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале главы города.

Ранее в этот день губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что уровень воды превысил отметку 10 м.

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5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

В городе по состоянию на утро 10 апреля оказались подтопленными более 12,8 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

9 апреля Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации. При этом в тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. Он подчеркнул, что паводковая ситуация пока остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления.

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