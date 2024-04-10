Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку 10 м. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил глава региона Денис Паслер.

«Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в 10 м», — сказал он на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями.

Ранее в этот день мэр города Сергей Салмин указал на то, что уровень воды продолжает повышаться, на тот момент он составлял 996 см, что превышало все самые опасные отметки.

Кроме того, на Ириклинском водохранилище Оренбургской области в настоящее время закрыты четыре шлюза. По словам Паслера, уровень воды в Оренбурге на данный момент выше, чем в Орске.

Так, подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

Накануне губернатор предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день утром в городе прозвучала сирена, оповещающая жителей о необходимости немедленно эвакуироваться из зон подтопления. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шесть взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.