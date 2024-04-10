СМИ сообщили о гибели троих сыновей главы ХАМАС при ударе Израиля по Газе

При новом ударе Израиля по сектору Газа погибли трое сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом 10 апреля сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на палестинские источники.

«Трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и несколько его внуков погибли, когда израильтяне взорвали автомобиль в лагере Аль-Шати», — отмечено в сообщении.

До этого, в феврале, телеканал Sky News Arabia также сообщал, что беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по автомобилю на юге Ливана, в котором мог находиться сын главы ХАМАС Хазем Хания.

Между тем 9 апреля президент США Джо Байден подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и назвал ошибкой подход премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он также возмутился тому, что три или четыре машины с сотрудниками гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), которые не были похожи на конвой с членами радикального палестинского движения ХАМАС, подверглись атаке беспилотников, в результате чего погибли семь сотрудников гуманитарной миссии.

В этот же день минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв израильских ударов по палестинскому анклаву с 7 октября достигло 33 360 человек, еще 75 993 пострадали. В свою очередь, палестинское агентство Wafa сообщало, что ЦАХАЛ массово арестовывает палестинцев в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан — в Вифлееме, Тулькарме, Иерихоне, Рамалле и других. Суммарно за сутки были арестованы минимум 30 человек, а один из них был ранен.

Глава минюста Турции Йылмаз Тунч 10 апреля заявил, что Израиль, который игнорирует решения международных организаций и призывы других стран к прекращению эскалации конфликта в секторе Газа, нельзя называть государством. Он добавил, что в ситуации с сектором Газа мир всегда чувствовал себя беспомощным в международной системе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.