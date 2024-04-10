Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа

Президент США Джо Байден подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и назвал ошибкой подход премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом 9 апреля он сообщил в интервью испаноязычной телекомпании Univision.

Телеканал CNN также отметил, что это были самые резкие и критические замечания американского лидера в адрес израильского премьера.

«Что ж, я скажу вам. Я думаю, что то, что он делает, является ошибкой. Я не согласен с его подходом», — сказал Байден.

Президент Соединенных Штатов также назвал возмутительным то, что три или четыре машины с сотрудниками гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), которые не были похожи на конвой с членами радикального палестинского движения ХАМАС, подверглись атаке беспилотников.

«Я призываю израильтян просто призвать к прекращению огня и предоставить в течение следующих шести-восьми недель полный доступ ко всем продуктам питания и медикаментам, поступающим в страну», — добавил Байден.

По его словам, заниматься поставками продовольствия в Газу выразили готовность многие страны, в том числе Египет, Иордания и Саудовская Аравия.

«Я думаю, что нет оправдания тому, чтобы не обеспечить медицинские и продовольственные потребности этих людей. Это должно быть сделано сейчас», — подчеркнул президент США.

В этот же день минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв израильских ударов по палестинскому анклаву с 7 октября достигло 33 360 человек, еще 75 993 пострадали.

Тогда же, 9 апреля, палестинское агентство Wafa сообщало, что Вооруженные силы Израиля массово арестовывают палестинцев в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан — в Вифлееме, Тулькарме, Иерихоне, Рамалле и других. Суммарно за сутки были арестованы минимум 30 человек, а один из них получил ранения.

1 апреля ЦАХАЛ атаковала конвой благотворительной организации World Central Kitchen. Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Позднее, 9 апреля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне предложил ввести санкции против Израиля за то, что он препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, при необходимости Париж продолжит добиваться гуманитарных поставок населению палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.