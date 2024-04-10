Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Мир
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Спорт
Три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
Мир
Дания выделила $14,5 млн на экстренную гуманитарную помощь Газе
Общество
Уровень реки Тобол в Кургане увеличился за сутки на 23 см
Здоровье
Врач рассказала о способах поддержать здоровье в середине весны
Происшествия
Подросток получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета на юге ДНР
Происшествия
Уровень воды в реке Урал за ночь поднялся почти на 50 см
Здоровье
Врач перечислила улучшающие зрение продукты
Спорт
Шахматистка Лагно сыграла вничью в пятый раз подряд на турнире претенденток
Общество
В Кургане предупредили о попадании многоквартирных домов в зону риска подтопления
Мир
Глава Гагаузии раскрыла план действий при вводе войск Кишинева в регион
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в доме в Челябинской области
Общество
Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации
Туризм
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Сюжет:

Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа

0
Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Kira Hofmann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и назвал ошибкой подход премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом 9 апреля он сообщил в интервью испаноязычной телекомпании Univision.

Телеканал CNN также отметил, что это были самые резкие и критические замечания американского лидера в адрес израильского премьера.

«Что ж, я скажу вам. Я думаю, что то, что он делает, является ошибкой. Я не согласен с его подходом», — сказал Байден.

Президент Соединенных Штатов также назвал возмутительным то, что три или четыре машины с сотрудниками гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), которые не были похожи на конвой с членами радикального палестинского движения ХАМАС, подверглись атаке беспилотников.

«Я призываю израильтян просто призвать к прекращению огня и предоставить в течение следующих шести-восьми недель полный доступ ко всем продуктам питания и медикаментам, поступающим в страну», — добавил Байден.

По его словам, заниматься поставками продовольствия в Газу выразили готовность многие страны, в том числе Египет, Иордания и Саудовская Аравия.

«Я думаю, что нет оправдания тому, чтобы не обеспечить медицинские и продовольственные потребности этих людей. Это должно быть сделано сейчас», — подчеркнул президент США.

Пытательный срок: чего добились Израиль и ХАМАС за полгода войны
Как атака палестинского движения спровоцировала конфликты по всему Ближнему Востоку и есть ли шанс на мир

В этот же день минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв израильских ударов по палестинскому анклаву с 7 октября достигло 33 360 человек, еще 75 993 пострадали.

Тогда же, 9 апреля, палестинское агентство Wafa сообщало, что Вооруженные силы Израиля массово арестовывают палестинцев в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан — в Вифлееме, Тулькарме, Иерихоне, Рамалле и других. Суммарно за сутки были арестованы минимум 30 человек, а один из них получил ранения.

1 апреля ЦАХАЛ атаковала конвой благотворительной организации World Central Kitchen. Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Позднее, 9 апреля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне предложил ввести санкции против Израиля за то, что он препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, при необходимости Париж продолжит добиваться гуманитарных поставок населению палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024