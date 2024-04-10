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Минфин Финляндии анонсировал сокращение размера пенсий

Глава минфина Финляндии: пенсии по старости неизбежно сократятся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Финляндии на фоне правительственных мер экономии неизбежно сократятся пенсии по старости. Об этом 10 апреля заявила министр экономики страны Риикка Пурра в интервью газете Helsingin Sanomat.

«На мой взгляд, невозможно достичь желаемого результата [в экономии средств], не вмешиваясь в пенсионное обеспечение», — сказала она.

Глава минфина сообщила, что правительство планирует представить дополнительные меры по балансировке бюджета на сумму около €3 млрд, из которых почти €2 млрд будут урезаны за счет социальных программ.

При этом Пурра подчеркнула, что на данный момент стоит избегать опрометчивых решений. Она отметила, что пенсионеры имеют меньше возможностей для получения дополнительного дохода.

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Так, в сентябре прошлого года глава комитета по оборонной политике минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что поддержка Украины и вступление в НАТО оказались слишком дорогими для государства. Тогда же он отметил, что правительству республики придется принимать сложные решения для экономии.

На нехватку денег пожаловались и в Германии. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт 14 февраля подчеркнула, что Берлину следует выделять деньги на хорошие пенсии, здравоохранение и надлежащую инфраструктуру в стране, а не наращивать поставки вооружения на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киеву.

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