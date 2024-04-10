В Финляндии на фоне правительственных мер экономии неизбежно сократятся пенсии по старости. Об этом 10 апреля заявила министр экономики страны Риикка Пурра в интервью газете Helsingin Sanomat.

«На мой взгляд, невозможно достичь желаемого результата [в экономии средств], не вмешиваясь в пенсионное обеспечение», — сказала она.

Глава минфина сообщила, что правительство планирует представить дополнительные меры по балансировке бюджета на сумму около €3 млрд, из которых почти €2 млрд будут урезаны за счет социальных программ.

При этом Пурра подчеркнула, что на данный момент стоит избегать опрометчивых решений. Она отметила, что пенсионеры имеют меньше возможностей для получения дополнительного дохода.

Так, в сентябре прошлого года глава комитета по оборонной политике минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что поддержка Украины и вступление в НАТО оказались слишком дорогими для государства. Тогда же он отметил, что правительству республики придется принимать сложные решения для экономии.

На нехватку денег пожаловались и в Германии. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт 14 февраля подчеркнула, что Берлину следует выделять деньги на хорошие пенсии, здравоохранение и надлежащую инфраструктуру в стране, а не наращивать поставки вооружения на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киеву.