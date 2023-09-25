В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

Поддержка Украины и вступление в НАТО оказались слишком дорогими для Финляндии. Об этом 25 сентября сообщает The New York Times со ссылкой на директора по оборонной политике при министерстве обороны Финляндии Янне Куусела.

«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», — сообщил Куусела.

По его словам, большие средства уйдут на то, чтобы привести Вооруженные силы Украины (ВСУ) в соответствие стандартам НАТО. Для этого, по словам Кууселы, правительству республики придется принять сложные решения, потому что придется мыслить «стратегически за пределами границ Финляндии».

Ранее, в этот день официальный представитель НАТО сообщил «Известиям», что Финляндия как 31-я страна НАТО полностью интегрирована в политические и военные структуры альянса. По его словам, она продолжает вносить значительный вклад в ежедневные усилия нашей организации по защите миллиарда человек, проживающего в евроатлантическом регионе.

Ранее финские власти несколько раз выступали с предложением разместить в республике военные базы Североатлантического альянса. Как рассказал «Известиям» военный эксперт Алексе Леонков, Финляндия благодаря своим географическим особенностям может предложить НАТО разветвленную аэродромную сеть, которую альянс сможет использовать, чтобы создать аэродромы передового базирования.

При этом, 6 июля стало известно, что Финляндия передаст Украине 17-й пакет военной помощи. В поставку войдет зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость пакеты оценивается в €105 млн. Общий объем военной помощи составил €1,2 млрд.

Финляндия в мае прошлого года после нескольких десятилетий нейтралитета подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В апреле 2023-го республика официально присоединилась к НАТО.