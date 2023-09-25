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В НАТО не стали исключать появление баз альянса в Финляндии

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Фото: ТАСС/EPA/Valda Kalnina
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Финляндия как 31-я страна НАТО полностью интегрирована в политические и военные структуры альянса. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель блока, комментируя вероятность появления натовских военных баз в республике.

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«Будучи членом НАТО, Финляндия полностью интегрирована в политические и военные структуры Североатлантического альянса и продолжает вносить значительный вклад в ежедневные усилия нашей организации по защите миллиарда человек, проживающего в евроатлантическом регионе», — отметил он.

Ранее местные финские власти несколько раз выступали с предложением разместить в республике военные базы Североатлантического альянса. Как рассказал «Известиям» военный эксперт Алексе Леонков, Финляндия благодаря своим географическим особенностям может предложить НАТО разветвленную аэродромную сеть, которую альянс сможет использовать, чтобы создать аэродромы передового базирования.

Вместе с тем, аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов предположил, что на территории республики может появиться ограниченный контингент НАТО по программе «Передового расширенного присутствия» (EFP) под командованием Соединенных Штатов.

Финляндия в мае прошлого года после нескольких десятилетий нейтралитета подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, причем сделала это одновременно со Швецией. При этом уже в апреле 2023-го республика официально присоединилась к НАТО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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