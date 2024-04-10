Британская BAE Systems заключила контракт на ремонт гаубиц L119 на Украине

Великобритания и Украина подписали новое соглашение о сотрудничестве по оборонным и промышленным вопросам. Об этом говорится 10 апреля в заявлении министерства по делам бизнеса и торговли королевства.

Отмечается, что в рамках соглашения британская оборонная компания BAE Systems согласовала контракт с минобороны Соединенного Королевства о техническом обслуживании и ремонте переданных Киеву буксируемых орудий (гаубиц) L119 на территории Украины. Всего в Киев прибыли представители 29 британских оборонных предприятий для встречи с украинскими коллегами.

«Расширение сотрудничества может привести к реализации десятков проектов между некоторыми крупнейшими оборонными компаниями Великобритании, Вооруженными силами Украины (ВСУ) и украинскими компаниями — от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и внедрения технологий для защиты от кибератак», — указано в тексте документа.

Подписанное Лондоном и Киевом соглашение позволит британским компаниям также открывать на Украине заводы по ремонту военной техники.

Ранее, 8 апреля, премьер Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопрос наращивания боеприпасов, беспилотников и систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине, сообщило британское правительство.

До этого, в июле 2023 года, Великобритания сделала заказ компании BAE Systems на производство снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов. Стороны подписали контракт на 280 млн фунтов стерлингов ($360 млн). Отмечалось, что сумма сделки с компанией может увеличиться до $514 млн, и в дальнейшем боеприпасы намерены передать Киеву. А запуск производства BAE Systems поможет Украине решить проблему недостаточного количества снарядов.

В феврале прошлого года президент общественной организации «Региональный институт политических коммуникаций» Иван Мезюхо заявил «Известиям», что Великобритания использует украинский конфликт, чтобы переключить внимание с проблем в собственной армии. Тогда же первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что действия Великобритании могут привести к эскалации украинского конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.