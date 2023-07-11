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Компания BAE Systems получила большой заказ на боеприпасы от властей Британии

Правительство Британии сделало BAE Systems заказ на боеприпасы на 280 млн фунтов стерлингов
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Harry Atkinson
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Великобритания сделала заказ на производство снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов у крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems. Стороны подписали контракт на 280 млн фунтов стерлингов ($360 млн), сообщила 10 июля Financial Times.

По информации издания, этот шаг позволит Англии нарастить объем производства боеприпасов в восемь раз, а при соблюдении определенных условий сумма сделки с компанией может увеличиться до $514 млн дальнейшем боеприпасы намерены передать Киеву.

По плану, запуск производства BAE Systems поможет Украине решить проблему недостаточного количества снарядов.

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Ранее, 11 июля, тему нехватки вооружения затронул бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время выступления на Youtube-канале Judging Freedom. Он считает, что ВСУ зимой 2024 года ждет поражение, потому что союзники больше не смогут поставлять оружие в достаточном количестве. По мнению эксперта, вскоре Америка не сможет производить достаточно снарядов для Украины.

За день до этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не против поставок Украине кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что это решение является внутренним делом стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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