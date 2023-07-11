Компания BAE Systems получила большой заказ на боеприпасы от властей Британии

Великобритания сделала заказ на производство снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов у крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems. Стороны подписали контракт на 280 млн фунтов стерлингов ($360 млн), сообщила 10 июля Financial Times.

По информации издания, этот шаг позволит Англии нарастить объем производства боеприпасов в восемь раз, а при соблюдении определенных условий сумма сделки с компанией может увеличиться до $514 млн дальнейшем боеприпасы намерены передать Киеву.

По плану, запуск производства BAE Systems поможет Украине решить проблему недостаточного количества снарядов.

Ранее, 11 июля, тему нехватки вооружения затронул бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время выступления на Youtube-канале Judging Freedom. Он считает, что ВСУ зимой 2024 года ждет поражение, потому что союзники больше не смогут поставлять оружие в достаточном количестве. По мнению эксперта, вскоре Америка не сможет производить достаточно снарядов для Украины.

За день до этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не против поставок Украине кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что это решение является внутренним делом стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.