Реклама
Прямой эфир
Мир
Сунак и Макрон обсудили наращивание поставок снарядов и ПВО Украине
Политика
В Совфеде ответили на слова Кучмы об отношениях украинцев и россиян
Спорт
Олимпийские кольца будут установлены на Эйфелевой башне
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Общество
Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим из-за прорыва дамбы в Орске
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
Глава МАГАТЭ указал на близость ЗАЭС к ядерной аварии после атаки беспилотника
Авто
Путин поручил представить предложения о создании автомобилестроительного кластера
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД Словении назвал атаку на ЗАЭС угрозой мировой ядерной безопасности
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
В Италии арестовали гражданина Таджикистана по подозрению в терроризме
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Общество
«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье
Сюжет:

Сунак и Макрон обсудили наращивание поставок снарядов и ПВО Украине

0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопрос наращивания боеприпасов, беспилотников и систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом 8 апреля говорится в сообщении на сайте британского правительства.

«Лидеры обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, включая увеличение поставок боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — отмечается в релизе.

Также Сунак и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность обострением гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Один в поле воин: Трампу пригрозили уголовным делом
На фоне слухов об участии в выборах бывший президент США подвергся новым нападкам со стороны однопартийцев

Ранее, 4 апреля, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно было бы отдать Киеву. Также в этот день ее украинский коллега Дмитрий Кулеба попросил у НАТО зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что Киеву необходимо получить от Вашингтона 5–7 систем Patriot. По словам Зеленского, больше всего в зоне конфликта нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и больше артиллерии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024