Сунак и Макрон обсудили наращивание поставок снарядов и ПВО Украине

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопрос наращивания боеприпасов, беспилотников и систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом 8 апреля говорится в сообщении на сайте британского правительства.

«Лидеры обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, включая увеличение поставок боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — отмечается в релизе.

Также Сунак и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность обострением гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Ранее, 4 апреля, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно было бы отдать Киеву. Также в этот день ее украинский коллега Дмитрий Кулеба попросил у НАТО зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что Киеву необходимо получить от Вашингтона 5–7 систем Patriot. По словам Зеленского, больше всего в зоне конфликта нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и больше артиллерии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.