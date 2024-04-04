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Бербок призвала найти системы ПВО для Украины

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz
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Берлин снова призовет своих союзников проверить наличие систем противовоздушной обороны (ПВО), которые можно было бы отдать Украине. Об этом 4 апреля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«После решительного призыва министра иностранных дел Украины [Дмитрия Кулебы] мы будем призывать Европу снова — каждый должен проверить, где находится их ПВО, что они могут предоставить Украине», — сказала она после заседания Совета Украина – НАТО, совместное с Кулебой видео она опубликовала в соцсети Х (бывш. Twitter).

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Ранее в этот день Кулеба вновь попросил у альянса ЗРК Patriot.

До этого, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо получить от США пять-семь систем Patriot.

Журнал Military Watch Magazine 19 марта писал, что истощение средств ПВО в украинской армии еще больше изменит стратегическое соотношение сил в конфликте на Украине в пользу Москвы. Издание отметило, что российская авиация начала чаще использовать высокоточные управляемые бомбы, для сброса которых самолеты должны подлетать значительно ближе к позициям противника, чем при использовании крылатых ракет воздушного базирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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