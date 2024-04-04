Кулеба пообещал НАТО «не портить вечеринку» и попросил Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в день основания 75-летия НАТО попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Свое заявление он сделал 4 апреля перед заседанием Совета Украина – НАТО.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание — Patriot», — сказал он, кадры с его выступление опубликованы на YouTube-канале Nato News.

Кулеба отметил, что он говорит про Patriot, поскольку это единственная система, способная сбивать российские баллистические ракеты. Он также напомнил западным странам, что они могут поставить эти комплексы Украине, поскольку на Западе «их много», добавляет «Газета.ru».

Ранее, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS, что Киеву необходимо получить от США пять-семь систем Patriot. По словам Зеленского, больше всего в зоне конфликта нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и больше артиллерии.

До этого, 26 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал в эфире телеканала «Рада», что союзники Киева не собираются передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot. При этом они готовы на отправку снарядов для противовоздушной обороны (ПВО).

22 марта чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что передача японских Patriot Украине грозит тяжелыми последствиями для двусторонних отношений с Россией.

В декабре 2023 года The Washington Post сообщила, что США при экспорте из Японии снарядов для ЗРК Patriot смогут поставлять Киеву больше средств противовоздушной обороны. В ответ Москва предупредила Токио, что если японские ЗРК, произведенные по американской лицензии и экспортированные туда, окажутся на Украине, это повлечет тяжелые последствия для двусторонних отношений.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.