Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ
Наука и техника
Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного снова отменен
Мир
Песков призвал при переговорах по Украине учитывать сложившиеся реалии
Общество
Объемы поставок питьевой воды в магазины Кургана вырастут на 700%
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 21 марта
Армия
В ЛНР сообщили о переходе ВСУ в глухую оборону на купянском направлении
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку 10 м
Политика
В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Фридмана
Мир
Германия закажет еще 35 танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве
Мир
Европейский суд отменил санкций ЕС против Фридмана и Авена
Экономика
Набиуллина заявила о росте экономики РФ высокими темпами
Общество
Файзуллин пообещал обследовать все подтопленные дома в Оренбуржье
Общество
Источник сообщил об обнаружении записки с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
Общество
Более 800 иностранцев выдворят из России после рейдов в Москве
Общество
В Кремле заявили о постоянном контроле Путиным ситуации с паводками
Общество
МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store
Сюжет:

Губернатор Оренбургской области Паслер сообщил о закрытии четырех шлюзов дамбы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Ириклинском водохранилище Оренбургской области в настоящее время закрыты четыре шлюза. Об этом сообщил 10 апреля глава региона Денис Паслер во время встречи с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным.

«Сейчас закрыли четыре шлюза. И будем думать, чтобы еще снижать дальше, чтобы быстро, насколько это возможно, понижать уровень воды в городе и возвращаться к нормальной жизни», ― сказал он.

По его словам, уровень воды в Оренбурге выше, чем в Орске. Верхние посты, находящиеся выше Оренбурга, фиксируют рост.

Говоря о помощи пострадавшим от паводка, губернатор отметил, что единовременную материальную помощь в 20 тыс. рублей получили более 1,3 тыс. жителей региона.

«Работу эту мы будем только наращивать, <...> сейчас добавляем людей, кто <...> занимается <...> приемом и обработкой документов. Плюс решаем параллельно технические проблемы, связанные с программным обеспечением, потому что понятно, что обращений много, их нужно все обрабатывать», ― поделился Паслер.

Также он добавил, что ежедневно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками.

Орский ковчег: как проходит эвакуация жителей города и их питомцев
Помимо спасателей МЧС, на помощь людям и животным пришли и волонтеры

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

Накануне, 9 апреля, Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о необходимости немедленно эвакуироваться из зон подтопления.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024