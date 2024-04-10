Губернатор Оренбургской области Паслер сообщил о закрытии четырех шлюзов дамбы

На Ириклинском водохранилище Оренбургской области в настоящее время закрыты четыре шлюза. Об этом сообщил 10 апреля глава региона Денис Паслер во время встречи с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным.

«Сейчас закрыли четыре шлюза. И будем думать, чтобы еще снижать дальше, чтобы быстро, насколько это возможно, понижать уровень воды в городе и возвращаться к нормальной жизни», ― сказал он.

По его словам, уровень воды в Оренбурге выше, чем в Орске. Верхние посты, находящиеся выше Оренбурга, фиксируют рост.

Говоря о помощи пострадавшим от паводка, губернатор отметил, что единовременную материальную помощь в 20 тыс. рублей получили более 1,3 тыс. жителей региона.

«Работу эту мы будем только наращивать, <...> сейчас добавляем людей, кто <...> занимается <...> приемом и обработкой документов. Плюс решаем параллельно технические проблемы, связанные с программным обеспечением, потому что понятно, что обращений много, их нужно все обрабатывать», ― поделился Паслер.

Также он добавил, что ежедневно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками.

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

Накануне, 9 апреля, Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о необходимости немедленно эвакуироваться из зон подтопления.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).