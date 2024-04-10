Зеленский пригласил Моди на мирный саммит по Украине в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение премьер-министру Индии Нарендре Моди на саммит по урегулированию украинского конфликта, который планируется провести в Швейцарии. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 апреля рассказал в интервью индийскому телеканалу Times Now.

«Президент Зеленский передал приглашение премьер-министру Моди посетить саммит и сыграть на нем одну из ведущих ролей, и это будет очень органично для Индии», — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украине особенно важно участие Индии на швейцарской конференции, потому что у Нью-Дели очень хорошая репутация, и другие государства будут охотнее обсуждать «формулу мира» Зеленского, если Индия будет делать это вместе с ними. При этом он напомнил, что в первом раунде форума планируется обсудить украинский мирный план без участия России, а на второй и третий раунды уже пригласить Москву.

Кулеба также считает, что интересы Украины и Индии в вопросе урегулирования украинского конфликта совпадают.

Накануне, 9 апреля, политолог Марат Баширов подчеркнул, что результата в урегулировании кризиса на Украине можно достичь, только пригласив на переговоры Китай и Россию, и без участия последней такие саммиты вообще бессмысленно проводить.

Агентство Bloomberg сообщило 8 апреля, что Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в Люцерне в середине июня. Решается вопрос о приглашении Китая, сведений о том, пригласят ли Россию, пока нет.

До этого, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва не будет участвовать в этом форуме.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь 18 марта указал, что РФ готова рассмотреть любые предложения о прекращении огня в украинском конфликте, но в принятии решений Москва будет действовать согласно своим интересам.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Однако позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.