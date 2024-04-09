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Политолог указал на бессмысленность саммита по Украине в Берне без участия РФ

Политолог Баширов: бессмысленно проводить мирные саммиты по Украине без участия РФ
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Проведение любых мирных саммитов по конфликту на Украине без участия России бессмысленно и не приведет ни к какому результату. Об этом «Известиям» во вторник, 9 апреля, заявил политолог Марат Баширов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Ключевым вопросом на данный момент является участие Китая, при этом информации о приглашении России нет.

«Бессмысленно проводить этот саммит, если в нем не будет принимать участие Россия. Проведение любых саммитов, конечно, право любой страны — если Швейцария хочет потратить деньги, пусть тратит, только есть проблема в результативности. То есть, что в конечном итоге получится из всего этого, но обычно все итоговые декларации ничего из себя не представляют», — считает Баширов.

Политолог указал, что результата в урегулировании конфликта можно достичь только при участии России и Китая.

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Ранее, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что данная идея противоречит запрету президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.

Президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул 18 марта, что Москва готова рассмотреть любые предложения о прекращении огня на Украине, однако в принятии решений Россия будет руководствоваться своими интересами.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. ОПозже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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