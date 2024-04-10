Вакцинацию от гепатита А в Орске за сутки прошли около 2 тыс. человек
Почти 2 тыс. человек за сутки прошли вакцинацию от гепатита А, ее проводят в пунктах временного размещения в пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области. Об этом 10 апреля рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«За сутки вакцинацию против гепатита А в Орске прошли 1970 человек, в том числе 20 детей», — приводит сообщение ТАСС.
Вакцинация началась в пунктах временного размещения в Орске 9 апреля.
В Орске подтоплено более 6 тыс. жилых домов с приусадебными участками. Эвакуировано около 2,5 тыс. человек, в том числе 800 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тыс. мест. Дополнительно подготавливают 32 ПВР общей вместимостью 23 тыс. человек.
Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что паводковая ситуация остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления граждан.
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шесть взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.