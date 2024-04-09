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Около 2,5 тыс. человек эвакуировали в Орске из-за подтопления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Около 2,5 тыс. жителей Орска, в том числе почти 800 детей, были эвакуированы из-за подтопления на фоне прорыва дамбы. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В городе было развернуто 16 тыс. пунктов временного размещения, их вместимость составляет более 12 тыс. мест, на данный момент в них находятся около 1,5 тыс. человек. Идет подготовка еще 32 пунктов общей вместимостью 23 тыс. человек.

На всех объектах дежурят медицинские работники, психологи, сотрудники УМВД и Росгвардии.

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В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Кроме того, 8 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить 2003 жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплено 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

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