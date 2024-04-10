Глава Гагаузии раскрыла план действий при вводе войск Кишинева в регион

Глава Гагаузии Евгения Гуцул готова обратиться за помощью ко всем странам, если власти Молдавии решат вводить войска в ответ на объявление независимости. Об этом 10 апреля она рассказала «РИА Новости».

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала она.

Гуцул также отметила, что Гагаузия имеет желание остаться единой с Молдавией, однако если власти страны примут решение объединяться с Румынией, станет необходимо «принимать меры».

«Потому что мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова», — подытожила она.

Ранее, 9 апреля, Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. В тот же день она рассказала, что 6 марта в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным запросила льготы для региона. Речь шла в том числе о скидках на российский газ. Также лидеры обсудили региональные и геополитические проблемы. На следующий день прошла встреча Гуцул и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Также 9 апреля Гуцул заявила в интервью «Известиям», что большинство жителей Молдавии не поддерживает конфронтационный курс президента страны Майи Санду в отношении России. Она напомнила, что РФ и Молдавия на протяжении десятков лет были в дружеских, партнерских и стратегических отношениях, а Москва поддерживала Кишинев.

19 марта в интервью «Известиям» она отметила, что РФ является передовой державой в сфере науки. Политик указала на то, что в Гагаузии видят много направлений сотрудничества с Россией. Основными же остаются закупка у РФ дешевых энергоресурсов и поставки аграрной и винодельческой продукции, добавила она.

Между тем, 4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления республики в Евросоюз (ЕС). 7 апреля на его заявление отреагировал российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который заявил, что всё идет к тому, что Румыния поглотит Молдавию и последняя станет беднейшей провинцией в одной из «самых небогатых стран Евросоюза».

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.