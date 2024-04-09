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Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом 9 апреля сообщил «Известиям» ее представитель.

В настоящее время подробности визита уточняются.

Гуцул не единожды высказывалась в пользу укрепления дружественных отношений Гагаузии с Россией. Так, 19 марта в интервью «Известиям» она отметила, что РФ является передовой державой в сфере науки. Политик указала на то, что в Гагаузии видят много направлений сотрудничества с Россией. Основными же остаются закупка у РФ дешевых энергоресурсов и поставки аграрной и винодельческой продукции, добавила она.

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До этого, 12 марта, глава Гагаузии попросила Россию поднять в ООН проблему давления на автономию со стороны Молдавии. Кроме того, уже позднее, президент Молдавии Майя Санду не стала подписывать указ о назначении Гуцул на пост члена правительства, а после этого против главы автономии были выдвинуты обвинения по открытому двумя годами ранее делу. Гуцул указала на сфабрикованный характер уголовного преследования.

В прошлый раз Евгения Гуцул находилась в России с рабочим визитом месяц назад. Тогда, 6 марта, политик встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональные и геополитические проблемы. На следующий день прошла встреча Гуцул и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Одной из тем переговоров стали меры возможной поддержки Гагаузии со стороны Москвы.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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