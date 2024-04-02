Глава Гагаузии сообщила о сфабрикованном в Молдавии деле против нее

Руководство Молдавии сфальсифицировало уголовное дело против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, предъявив ей обвинение по открытому два года назад делу. Об этом глава Гагаузии рассказала 2 апреля в своем Telegram-канале.

«Сегодня мне было предъявлено обвинение по уголовному делу, которое было заведено против партии «Шор» два года назад. Нетрудно догадаться, почему прокуроры вдруг так засуетились», — написала она, пояснив, что для руководства правящей Партии действия и солидарности (ПДС) стала «настоящим шоком» акция протеста, которой встретили президента Молдавии Майю Санду в селе Конгаз.

По словам Гуцул, фальсификацией уголовных дел ПДС пытается оказать давление на оппозицию, чтобы сделать ее более «сговорчивой и покладистой». Однако она отметила, что понимала все возможные риски, когда шла на выборы главы Гагаузии.

«Мы докажем то, что это дело политическое, сфабрикованное, и то, что сейчас происходит, — это всё по прямому указанию Майи Санду и правящей партии», — заключила Гуцул.

Как отметил заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с «Известиями», молдавские власти творят «настоящий антиконституционный беспредел» в отношении Гуцул. Они, исходя из политического преследования, нарушают закон, не позволяя представителю гагаузского народа занять кресло в правительстве республики, отметил эксперт.

«Соответственно, чтобы как-то обосновать этот политический волюнтаризм, нужно завести уголовные дела», — добавил он.

Ранее, 29 марта, Гуцул предложила оппозиции Молдавии объединить силы против нападок Кишинева, чтобы победить на президентских или парламентских выборах страны. В этот же день жители села Конгаз встретили протестами приехавшую в регион Санду. Протестующие встали вдоль дорог с антиправительственными плакатами. В связи с этим кортежу главы государства пришлось съехать с трассы и объезжать протестующих по проселочным грунтовым дорогам.

18 марта Санду не стала подписывать указ о назначении Гуцул на пост члена правительства. Она обосновала свое решение тем, что глава Гагаузии якобы работает не на жителей автономии, а на оппозиционную партию «Шор», которая летом прошлого года была признана неконституционной. Кроме того, президент подчеркнула, что заявления Гуцул якобы направлены против Молдавии.

После этого Гуцул подала предварительное заявление в отношении Санду о защите чести и достоинства из-за «постоянных оскорблений» с ее стороны. Гуцул подчеркнула, что выпады Санду направлены не столько лично на нее, сколько на гагаузский народ. Кроме того, в интервью «Известиям» Гуцул заявила, что Гагаузия не рассматривает возможность выхода из Молдавии. По ее словам, жители автономии выступают лишь за то, чтобы действовал закон об особом правовом статусе региона.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников выбрали интеграцию республики в Таможенный союз. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией.