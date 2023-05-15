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Победитель выборов в Гагаузии выступила за укрепление отношений с РФ

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Фото: TASS/DUMITRU DORU
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Победитель выборов главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул 15 мая выступила за укрепление дружественных отношений региона с Россией.

«Мы, так скажем, партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов», — сказала Гуцул журналистам после объявления предварительных результатов второго тура выборов Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Гагаузии.

Первым делом новая глава автономии собирается открыть представительство молдавского региона в Москве, также путем переговоров разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию.

Ранее, 9 августа 2022 года, Россельхознадзор ввел запрет на ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии по причине нарушения карантинных требований. В молдавских фруктах и овощах были обнаружены вредители.

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Между тем, по предварительным данным ЦИК, кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул 14 мая победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней. Она лидировала на выборах с 51% голосов.

В этот же день в ЦИК сообщили, что итоговая явка во втором туре выборов главы Гагаузской автономии Молдавии составила 54,56%.

Утром 14 мая в Гагаузии открылись избирательные участки для голосования во втором туре на выборах главы автономии. Всего было открыто 65 участков в 26 населенных пунктах.

Отмечалось, что жители региона выберут себе нового руководителя на следующие четыре года.

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