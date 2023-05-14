Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России доходность облигаций в юанях возросла до 4–6%
Происшествия
В Донецке спасатели МЧС ДНР попали под обстрел ВСУ
Мир
Эрдоган набрал 55% голосов после обработки бюллетеней более чем с 20% урн
Мир
Украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Донецку в третий раз за день
Мир
Партия Эрдогана после обработки 11% бюллетеней получает 349 мест в парламенте
Мир
СМИ сообщили о победе Эрдогана после первых данных ЦИК
Мир
Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном контрнаступлении
Мир
Spectator указал на превосходство РФ в Черном море за счет военно-морских баз в Крыму
Мир
Бербок назвала использование с Кулебой одних наушников знаком тесной дружбы
Общество
Эрмитаж передаст церкви гробницу Александра Невского на 49 лет
Спорт
ФК «Динамо» объявил об увольнении Йокановича с поста главного тренера
Происшествия
Мужчина в Подмосковье погиб после взорвавшейся в руках учебной гранаты

Явка во втором туре выборов главы Гагаузии превысила 54%

0
Фото: РИА Новости/Максим Топал
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итоговая явка во втором туре выборов главы Гагаузской автономии Молдавии составила 54,56% — на 3,3% меньше, чем в первом туре. Об этом 14 мая говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии, опубликованном после окончания голосования.

«Число избирателей, включенные в основные списки, — 92 505. Проголосовало на 21:00 по основным спискам — 47 981, по дополнительным спискам — 5477. Общий процент явки по выборам составляет 54,56%», — передает ЦИК.

Началась обработка бюллетеней. Первые предварительные результаты в ЦИК обещают обнародовать в ночь на понедельник.

Секир-башкан: как пройдут выборы в самой пророссийской части Молдавии
На пост главы автономии претендуют восемь кандидатов

Ранее в этот день в Гагаузии открылись избирательные участки для голосования во втором туре на выборах главы автономии. Всего было открыто 65 участков в 26 населенных пунктах.

Отмечалось, что жители региона выберут себе нового руководителя на следующие четыре года.

10 мая бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские власти заинтересованы в срыве выборов в Гагаузии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии 1 мая сообщила, что во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов. Оба получили по 26% в ходе голосования 30 апреля.

Молдавский политолог Александр Кориненко рассказал «Известиям», что все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов полагает, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023