Явка во втором туре выборов главы Гагаузии превысила 54%

Итоговая явка во втором туре выборов главы Гагаузской автономии Молдавии составила 54,56% — на 3,3% меньше, чем в первом туре. Об этом 14 мая говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии, опубликованном после окончания голосования.

«Число избирателей, включенные в основные списки, — 92 505. Проголосовало на 21:00 по основным спискам — 47 981, по дополнительным спискам — 5477. Общий процент явки по выборам составляет 54,56%», — передает ЦИК.

Началась обработка бюллетеней. Первые предварительные результаты в ЦИК обещают обнародовать в ночь на понедельник.

Ранее в этот день в Гагаузии открылись избирательные участки для голосования во втором туре на выборах главы автономии. Всего было открыто 65 участков в 26 населенных пунктах.

Отмечалось, что жители региона выберут себе нового руководителя на следующие четыре года.

10 мая бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские власти заинтересованы в срыве выборов в Гагаузии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии 1 мая сообщила, что во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов. Оба получили по 26% в ходе голосования 30 апреля.

Молдавский политолог Александр Кориненко рассказал «Известиям», что все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов полагает, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.