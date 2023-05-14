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В Гагаузии начались выборы главы автономии
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В Гагаузии начались выборы главы автономии

Избирательные участки открылись на выборах главы Гагаузской автономии
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Избирательные участки для голосования во втором туре на выборах главы Гагаузии открылись утром 14 мая, началось голосование.

«Голосование в день выборов проводится с 7:00 до 21:00 (совпадает с мск. — Ред.). Всего открыто 65 участков в 26 населенных пунктах», — сообщила секретарь ЦИК Гагаузии Елена Гюмюшлю «РИА Новости».

Жители региона выберут себе нового руководителя на следующие четыре года, а также глава Гагаузии автоматически становится членом правительства.

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Ранее, 10 мая, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские власти заинтересованы в срыве выборов в Гагаузии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии 1 мая сообщила, что во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов. Оба получили по 26% в ходе голосования 30 апреля.

Молдавский политолог Александр Кориненко рассказал «Известиям», что все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов полагает, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.

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