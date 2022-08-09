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Россельхознадзор запретил ввоз растительной продукции из Молдавии

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Россельхознадзор с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии, причиной названы неоднократные нарушения карантинных требований. Об этом 9 августа сообщила журналистам советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

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«Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чем молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой», — отметила она.

Ограничения распространили на 31 район государства. В этом списке, в частности, Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Теленештский и Унгенский районы. Также запрет распространили на Гагаузию, Кишинев и Бельцы.

«Ранее механизм поставок представлял из себя регионализацию территории Молдавии, предполагающую поставки продукции только из чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий», — сказала Мелано, отметив, что ведомство вынуждено вернуться к этой работе.

10 февраля в Роспотребнадзоре рассказали об усилении контроля за иностранными продуктами. В ведомстве отметили, что следят за оборотом опасных продуктов, в том числе содержащих незаявленные химические вещества, речь идет о поставках плодоовощной продукции из Турции, Ирана, Египта, ЮАР, Вьетнама и других стран.

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