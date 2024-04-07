Президент Майя Санду выступает за то, чтобы Молдавию поглотила Румыния. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сделал заявление российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Премьер Румынии — за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап — довести дело до поглощения Молдавии Румынией», — так Пушков прокомментировал идею румынского премьера Марчела Чолаку в своем Telegram-канале.

По его мнению, если Румыния поглотит Молдавию, то последняя станет беднейшей провинцией в одной из «самых небогатых стран Евросоюза».

Ранее, 2 апреля, председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что для Молдавии не должно быть самоцелью вступление в ЕС, так как там процветает коррупция. Он отметил, что «пора думать своей головой и не поддаваться на уловки».

До этого, 11 марта, конституционный суд Молдавии признал законным переименование молдавского языка в румынский в качестве государственного. По ее словам, переименования молдавского языка на румынский является технической правкой.

22 марта 2023 года президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию.