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Оппозиция Молдавии назвала причину отказа вступления в ЕС

Оппозиционер Шор: Молдавия не должна стремиться в ЕС из-за коррупции в альянсе
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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор во вторник, 2 апреля, заявил, что для Молдавии не должно быть самоцелью вступление в Европейский союз (ЕС), так как там процветает коррупция.

«Представляете, в «святом» Евросоюзе, который нам преподносят как идеал честности и прозрачности, процветают воровство и злоупотребление властью на самых высоких постах <…> Пора думать своей головой и не поддаваться на уловки тех, кто за наш счет хочет устроить свою комфортную жизнь в теплой компании еврокоррупционеров», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя скандал вокруг расследования дела о переговорах по вакцинам от коронавируса.

По словам Шора, если правосудие добралось до главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в отношении которой проводят расследование, то скоро «придет черед» властей Молдавии. Политик обратил внимание, что в стране многие иностранцы занимают руководящие должности.

«А сколько таких европейских «экспертов» понавезла в нашу страну [президент Майя] Санду? Сколько мини фон дер Ляйен из Бухареста сидит в Центробанке и правительстве Молдовы?» — указал оппозиционер.

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Ранее, 1 апреля, сообщалось, что уголовное расследование в отношении фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у американской фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. По данным Politico, бельгийские судебные органы в начале 2023 года приступили к расследованию дела после подачи заявления представителем местной консалтинговой фирмы Фредериком Балданом. Он обвинил фон дер Ляйен в коррупции и указал, что действия главы Еврокомиссии нанесли ущерб финансовым интересам Бельгии и подорвали «общественное доверие».

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