Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления республики в Евросоюз (ЕС). Об этом 3 апреля он заявил в интервью DC News.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем [другой путь]», — сказал он.

По словам Чолаку, в Молдавии живут такие же румыны, как и он, а «история совершила несправедливость». Румынский премьер отметил, что прошлое изменить нельзя, поэтому необходимо строить будущее.

Ранее, 2 апреля, председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что для Молдавии не должно быть самоцелью вступление в ЕС, так как там процветает коррупция. Он отметил, что «пора думать своей головой и не поддаваться на уловки».

До этого, 11 марта, конституционный суд Молдавии признал законным переименование молдавского языка в румынский в качестве государственного. По ее словам, переименования молдавского языка на румынский является технической правкой.

22 марта 2023 года президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию.