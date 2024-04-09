Большинство жителей Молдавии не поддерживает конфронтационный курс президента страны Майи Санду в отношении России. Об этом 9 апреля заявила в интервью «Известиям» глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Мы, Гагаузия, и даже не только Гагаузия, но и большинство жителей республики Молдова не поддерживают направление и политику Майи Санду», — сказала она.

Гуцул напомнила, что РФ и Молдавия на протяжении десятков лет были в дружеских, партнерских и стратегических отношениях, а Москва поддерживала Кишинев.

По ее словам, разрыв всех соглашений связан с необдуманными действиями правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). При этом Гагаузия понимает, кто навязывает молдавским политикам такие недружественные и даже враждебные действия против России, отметила глава региона.

Во вторник, 9 апреля, Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом.

Ранее в этот день глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что постоянные обвинения руководства Кишинева в адрес Москвы абсурдны и несут негатив простым гражданам. В частности, он указал на риторику Санду о решении России открыть избирательные участки к выборам президента РФ в непризнанном Приднестровье.

До этого, 7 апреля, оппозиционный молдавский политик Илан Шор выступил с заявлением, что каждый житель страны считает ее будущим продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС, а не с Евросоюзом и НАТО. По его мнению, Кишинев разорвал связи с РФ, но в будущем они восстановятся и станут крепче.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.