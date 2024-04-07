Будущее Молдавии — партнерство с Россией, и это понимают все молдаване. Об этом 7 апреля заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, СНГ и ЕАЭС. Это понимает и признает каждый адекватный человек в нашей стране», — написал Шор.

Он подчеркнул, что правящая в Кишиневе Партия действия и солидарности (ПДС) разорвала все связи с РФ, но в будущем они не просто восстановятся, а станут еще более прочными и надежными.

Шор отметил, что сотрудничество с РФ необходимо, так как именно оно поможет восстановить экономику и социальную сферу Молдавии, это понимают в партии «Шор», которая хочет развивать связи с Москвой.

Оппозиционер напомнил, что 7 апреля исполняется 32 года с того дня, как между Молдавией и РФ установились дипломатические отношения и началось сотрудничество стран. «Наши связи с Россией длительные и тесные. И это то, что [ПДС] и ее прихвостни никогда не перечеркнут», — подчеркнул Шор.

Ранее, 5 апреля, один из лидеров оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что РФ является естественным и выгодным партнером для ее страны, а конфронтация с Россией не только не отвечает интересам Молдавии, но даже губительна для последней.

Шор еще 12 февраля отмечал, что Молдавия сможет восстановить свою экономику только в сотрудничестве с РФ. Правящая ПДС, по его словам, привела Молдавию к страшному экономическому и социальному положению, а граждане страны выживают на грани. По мнению оппозиционного политика, Запад пытается настроить молдаван против РФ, но на самом деле Москва — исторический друг и партнер Кишинева.