Навели ШОРоху: Кишинев пошел в атаку на оппозицию

В Молдавии признали незаконной деятельность партии «Шор», выступающей за нормализацию диалога с Россией . Теперь работа политсилы объявлена неконституционной. Подобное решение принято в стране впервые после того, как в 1991 году была запрещена деятельность Коммунистической партии. Но это не первое наступление на оппонента президента Майи Санду — в апреле лидера партии Илана Шора приговорили к 15 годам заключения. Почему Кишинев пошел на столь резкий шаг и что теперь будет с членами партии «Шор» — в материале «Известий» .

Теперь как независимые

Конституционный суд Молдавии объявил деятельность оппозиционной политической партии «Шор» вне закона . Такое решение зачитал председатель суда Николае Рошка. С 19 июня партия «Шор» считается распущенной, а все документы, принятые политической организацией после вынесения решения, будут рассматриваться как незаконные .

— Партия «Шор» объявляется незаконной, ее депутаты сохранят свои мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, и они будут действовать как независимые и не будут иметь права присоединиться к другим фракциям , — заявил Рошка.

Решением суда также предписывается создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из соответствующего регистра . При этом правящая партия «Действие и солидарность», которая контролирует большинство мест в парламенте, получает право обратиться к правительству с запросом о запрете партии «Шор».

Председатель Конституционного суда Молдовы Николае Рошка зачитывает решение во время слушаний в Молдавии, 19 июня 2023 года Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

До этого в истории постсоветской Молдавии подобный запрет применялся лишь однажды — в 1991 году на территории страны была запрещена Коммунистическая партия.

Примечательно, что конституционный суд не единогласно принял решение . В его состав входит шесть судей, но одно место сейчас остается вакантным. В результате в пользу запрета партии выступили председатель Николае Рошка, Люба Шова и Домника Маноле. Члены суда Сергей и Владимир Цуркан выразили особое мнение.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что это решение направлено на демократизацию политического процесса в республике.

« Это решение, ожидаемое обществом, именно потому, что жители Молдовы ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступным организациям мешают захватывать государство . Госучреждения проанализируют решение конституционного суда и предпримут следующие шаги для его соблюдения», — написала она в соцсетях.

Впрочем, и самой партии «Действие и солидарность» оппозиция предрекает запрет.

— Власть партии «Действие и солидарность» будет осуждена за узурпацию власти в государстве и за политические преступления . Ничто не вечно, и мы наблюдаем начало конца этого безответственного руководства, — заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Несмотря на запрет, «Шор» продолжит свою деятельность, заявил лидер партии Илан Шор.

— Мы не собираемся подчиняться решению и будем продолжать свою деятельность как социальную, так и политическую . <…> Мы ведем консультации с юристами, с бывшими членами конституционного суда. <…> Буквально в ближайшие 48 часов мы выйдем с каким-то конкретным решением, — пообещал он.

Марина Таубер, лидер политической партии «Шор», выступает с речью на слушаниях в Конституционном суде в Кишиневе в Молдавии, 19 июня 2023 года Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Депутат от партии «Шор» Марина Таубер после оглашения решения суда пообещала привлечь всех причастных «к этому позорному процессу» к ответственности.

— После этого издевательства над нами и нашими избирателями мы станем еще сильнее , — заявила она.

Представители партии намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Что означает запрет

Депутаты от партии «Шор» в молдавском парламенте сохранят свои мандаты, но получат статус независимых. Такая же схема ожидает и недавно избранную на пост башкана (главы) Гагаузии Евгению Гуцул. В должности ее утвердят уже не как руководителя, избранного от «Шор».

Все члены партии, исполняющие обязанности на выборных должностях в административно-территориальных единицах всех уровней (включая Гагаузию), продолжат исполнять свои мандаты в качестве независимых представителей.

— Молдавский конституционный суд своим решением юридически зафиксировал очередной «демократический» шаг своей страны, мечтающей вступить в Евросоюз . Очевидно, что нынешние власти Молдавии в лице Майи Санду и ее партии показывают подобными действиями, что не заинтересованы в выстраивании отношений с оппозиционными силами, ориентированными на Россию. Нынешние молдавские власти пытаются всячески препятствовать деятельности партий, которые призывают к конструктивному сотрудничеству с Москвой , — сказал «Известиям» начальник управления международного сотрудничества российского Государственного университета управления Игорь Поляченко.

Пикет сторонников оппозиционной партии «Шор» у здания Конституционного суда в Кишиневе Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также считает, что решение конституционного суда Молдавии носит политический характер, а не правовой. Однако он не склонен считать, что такая же тенденция будет продолжена в отношении других политических оппонентов партии Майи Санду.

— Иным партиям стоит опасаться в том случае, если они будут реально угрожать политической ситуации в Молдавии. Но таких нет. Отчасти можно назвать среди таковых Партию социалистов, но она с самого начала занимает соглашательскую позицию, поэтому ей ничего не угрожает, — сказал Брутер.

Вмешательство в право на свободу объединений

Правительство Молдавии направило запрос о проверке законности деятельности партии «Шор» еще в ноябре 2022 года . Именно она выступала организатором многих массовых антиправительственных протестов в Кишиневе. Митинги захлестнули Молдавию в сентябре и продолжаются с разной степенью интенсивности до сих пор. Причина народных выступлений — энергетический кризис и общее удорожание жизни в республике.

Формальной причиной к изучению законности партии стали обвинения со стороны молдавского правительства в нелегальном финансировании и планах «саботировать проевропейский курс страны».

Конституционный суд Молдавии обращался в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку запроса кабмина , на что получил ответ, что признание политической партии неконституционной будет рассматриваться как вмешательство в право на свободу объединений, однако финальное решение все равно остается за властями конкретной страны.

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы стоят на страже во время митинга сторонников политической партии «Шор» перед слушаниями Конституционного суда в Молдавии, 19 июня 2023 года Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

К рассмотрению вопроса о запрете партии «Шор» молдавский суд приступил 10 мая. На заседание журналисты допущены не были, однако за процессом можно было наблюдать онлайн — трансляция шла на официальном сайте инстанции. После нескольких переносов рассмотрения дела провести прения сторон назначили на 12 июня, решение было вынесено лишь неделю спустя.

Практически каждое заседание конституционного суда Молдавии сопровождалось акциями протеста возле его стен .