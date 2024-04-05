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Оппозиция Молдавии назвала конфронтацию с РФ не отвечающей нацинтересам страны

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Фото: Global Look Press/Natalya Paraska
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Конфронтация с Россией не отвечает национальным интересам Молдавии, так как РФ является естественным и выгодным партнером для страны. Об этом заявила 5 апреля один из лидеров оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска, делегация которой находилась с визитом в Москве.

«Конфронтация с Россией не отвечает национальным интересам Молдовы и губительна для нашей страны. Россия — это наш естественный партнер, с которым нам выгодно развивать экономическое партнерство, строить сотрудничество в сфере образования, науки, культуры. И эту позицию разделяют большинство граждан Молдовы», — заявила Параска на брифинге, подводя итоги визита.

Делегация «Возрождения» также принимала участие в Международном экономическом форуме государств — участников СНГ. Как отметила Параска, отношения между Молдавией и Россией в последние годы стремительно ухудшались с подачи нынешних властей страны, которые поддержали санкции против России, от чего «национальная экономика стагнирует, промышленное производство падает».

«В одностороннем порядке молдавские власти поддержали антироссийские санкции, сворачивали экономическое сотрудничество, отказывались от прямых рейсов в Россию, покупали и покупают более дорогой газ, лишь бы не покупать его у «Газпрома», разрывали договора, заключенные в рамках СНГ», — пояснила один из лидеров партии.

Делегация «Возрождения» находилась в Москве с 26 марта. В рамках визита молдавская сторона провела встречи в том числе с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

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Ранее, 1 апреля, глава МИД страны Михай Попшой заявил, что отношения Кишинева и Москвы находятся на самом низком уровне за всю историю современной Молдавии. Он подчеркнул, что действующее правительство Молдавии твердо стоит на позициях поддержки территориальной целостности и независимости Украины.

До этого, 19 марта, Молдавия объявила одного из сотрудников посольства России в стране персоной нон грата и выразила протест послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову из-за открытия избирательных участков для проведения выборов президента России на территории Приднестровья. На следующий день дипломата попросили покинуть Молдавию в течение трех дней.

Васнецов назвал это недружественным шагом и объяснил МИД республики, что доступ к участию в выборах — неотъемлемое право граждан, которое гарантирует Конституция России. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» предупредила, что Россия ответит на действия Молдавии.

Ранее, 12 февраля, председатель оппозиционной запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор заявил, что Молдавия сможет восстановить свою экономику только в сотрудничестве с Россией. По его словам, страна находится в страшном экономическом и социальном положении, а ее граждане, по сути, живут на грани выживания. Оппозиционер отметил, что Запад пытается настроить граждан против РФ, но на самом деле Россия — исторический друг и партнер страны.

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