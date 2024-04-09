МИД назвал абсурдными обвинения Кишинева в адрес Москвы

Постоянные обвинения руководства Кишинева в адрес Москвы абсурдны и несут негатив простым гражданам, заявил 9 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он указал на риторику президента Молдавии Майи Санду в отношении решения России открыть избирательные участки к выборам президента РФ в непризнанном Приднестровье и последовавшую высылку российского дипломата.

«Абсурдные обвинения руководства Молдавии в наш адрес звучат постоянно. Мы решительно не понимаем, как обеспечение конституционного избирательного права может демонстрировать «неуважение» к молдавскому государству и его гражданам», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что молдавские власти за выборы в Приднестровье объявили persona non grata сотрудника российского посольства. По его словам, в ответ на это Москва была вынуждена выслать молдавского дипломата.

«Такие высылки негативно сказываются на простых гражданах, обращающихся в диппредставительства за консульской помощью», — добавил он.

Полищук также отметил, что отказ в возможности волеизъявления означал бы массовое нарушение норм демократии.

Ранее, 1 апреля, глава молдавского МИДа Михай Попшой заявил, что отношения Кишинева и Москвы находятся на самом низком уровне за всю историю современной Молдавии. Он подчеркнул, что действующее правительство страны твердо стоит на позициях поддержки территориальной целостности и независимости Украины.

До этого, 19 марта, Молдавия объявила одного из сотрудников посольства России в стране персоной нон грата и выразила протест послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову из-за открытия избирательных участков для проведения выборов президента России на территории Приднестровья. Дипломата попросили покинуть Молдавию в течение трех дней.

Васнецов назвал это недружественным шагом и объяснил МИД республики, что доступ к участию в выборах — неотъемлемое право граждан, которое гарантирует Конституция России. Позже, 29 марта, российское внешнеполитическое ведомство объявило об ответной высылке сотрудника посольства Молдавии. Соответствующую ноту вручили послу Лилиану Дарию, ему был заявлен решительный протест.