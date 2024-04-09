Гуцул на встрече с Путиным попросила льготы для Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным запросила льготы для региона. Об этом политик рассказала журналистам во время рабочей поездки в Москву 9 апреля.

«Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию <...> Было несколько просьб к Российской Федерации для того, чтобы предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, также скидки на газ, хорошие цены на газ», — сообщила Гуцул.

Гуцул прибыла с визитом в Москву ранее в этот день. В прошлый раз она находилась в России месяц назад. Тогда, 6 марта, политик также встретилась с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональные и геополитические проблемы. На следующий день прошла встреча Гуцул и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Одной из тем переговоров стали меры возможной поддержки Гагаузии со стороны Москвы.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.