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Гуцул на встрече с Путиным попросила льготы для Гагаузии

Гуцул сообщила, что на встрече с Путиным просила льготы для Гагаузии
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Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным запросила льготы для региона. Об этом политик рассказала журналистам во время рабочей поездки в Москву 9 апреля.

«Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию <...> Было несколько просьб к Российской Федерации для того, чтобы предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, также скидки на газ, хорошие цены на газ», — сообщила Гуцул.

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Гуцул прибыла с визитом в Москву ранее в этот день. В прошлый раз она находилась в России месяц назад. Тогда, 6 марта, политик также встретилась с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональные и геополитические проблемы. На следующий день прошла встреча Гуцул и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Одной из тем переговоров стали меры возможной поддержки Гагаузии со стороны Москвы.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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