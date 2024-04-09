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ЕС предоставил Киеву с февраля 2022 года более €88 млрд помощи

ЕК: ЕС предоставил Украине с февраля 2022 года более €88 млрд помощи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Отдельные институты Европейского союза и страны-члены объединения предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года помощь на сумму более €88 млрд. Об этом 9 апреля заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«ЕС — его страны и институты — предоставил Украине более €88 млрд помощи на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном», — сказал он в ходе семинара по эффективности европейских санкций.

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Ранее, 9 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины, и это не является выдумкой российской пропаганды. Дипломат отметил, что рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны.

2 апреля стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе предложил создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. На следующий день о таких планах высказался и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Тогда же, 3 апреля, Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине. При этом газета The New York Times писала, что ряд стран НАТО поставил под сомнение инициативу о создании фонда для оплаты поставок оружия Украине.

27 марта депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина рассчитывает получить в марте рекордные $9 млрд помощи от Запада. Он пояснил, что в текущем месяце Всемирный банк передаст Киеву льготный заем на сумму $1,5 млрд, предоставляемый под гарантии Японии и Великобритании. Также Украине поступят $4,88 млрд от Евросоюза (ЕС) по программе Ukraine Facility, $1,47 млрд от Канады на административный счет в Международном валютном фонде (МВФ) и $0,23 млрд отдельно от Японии. Кроме того, Гетманцев добавил, что если Киев выполнит определенные условия, ЕС направит €1,5 млрд второго транша и €1,9 млрд в мае после вступления в юридическую силу Ukraine Facility.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 марта отметил, что Киев рассчитывает получить от ЕС €16 млрд финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году. По его словам, вопрос стабильного источника финансирования остается очень важным для Киева. Премьер также отметил, что Киев «видит большой потенциал в замороженных российских активах».

До этого,11 марта, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный 7 января заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада. По его словам, 2023 год стал исключительно сложным для Киева. Он призвал пополнить бюджет Украины с помощью эмиссии денег или ценных бумаг.

Президент России Владимир Путин 1 января указал на то, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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