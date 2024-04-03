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NYT написала о сомнении стран НАТО в создании фонда оплаты оружия Киеву

NYT: страны НАТО сомневаются в идее создать фонд для оплаты оружия Киеву
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Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
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Ряд стран НАТО поставили под сомнение инициативу о создании фонда для оплаты поставок оружия Украине в размере $100 млрд. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила газета The New York Times.

Источник издания заявил, что пока неясно, будет ли эта инициатива одобрена. По его словам, «некоторые союзники задались вопросом, как НАТО сможет собрать $100 млрд, если у него нет рычагов для привлечения денег среди стран-членов».

Также газета написала, что Венгрия не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину, которую сейчас осуществляет Пентагон. Это подтвердил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО. Мы продолжим отстаивать позицию Венгрии, которая не поставляет оружие и не направляет солдат для участия в этом конфликте», — привел его слова телеканал М-1.

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Ранее, 2 апреля, агентство Bloomberg сообщило о намерении НАТО создать фонд в размере $100 млрд для закупок оружия Киеву. Официальных подтверждений этой информации от организации не было. Подчеркивается, что сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО.

Позднее, 3 апреля, газета Politico сообщила, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа.

Комментируя эту информацию, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет Украины. Он подчеркнул, что на Западе уже не скрывают, что конфликт на Украине — «это война НАТО против России».

22 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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