Западу не стоит тешить себя иллюзией насчет способности Украины долгосрочно противостоять России, заявил 3 апреля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что на Западе уже не скрывают, что конфликт на Украине — «это война НАТО против России». При этом западные страны не должны себя «тешить иллюзией», что действующий киевский режим будет способен годами противостоять РФ.

«Есть ли эти годы у режима, сидящего в Киеве, большой вопрос, но попилить деньги из бюджета НАТО у западных глобалистских элит вполне может получиться», — заявил «РИА Новости» Рогов.

Ранее в этот день Politico сообщило, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. За день до этого СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в размере $100 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений этой информации от организации не было, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО.

22 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.