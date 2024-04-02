Смахнуть пыл: Блинкен пытается умерить воинственность Макрона

США не поддерживают удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время официального визита во Францию. При этом Вашингтон продолжает прилагать усилия, чтобы помешать Китаю, Ирану и КНДР оказывать поддержку РФ . В целом, судя по заявлениям, США и Франция сосредоточили свое внимание на попытках найти решение сразу двух крупных кризисов, оказывающих существенное влияние на процессы в странах Запада, — конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. В России же видят в этих встречах попытку компенсировать недостаток средств у союзников Киева и их желание отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем. Как Париж и Вашингтон пытаются сгладить противоречия и найти деньги для ВСУ — в материале «Известий».

США против ударов Украины по территории России

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля прибыл в Париж, где у него запланированы встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, министром иностранных дел этой страны Стефаном Сежурне, а также министром обороны Себастьеном Лекорню. Очевидно, что одной из главных тем переговоров стала Украина. Косвенно на это указывает и неофициальная программа с участием американского дипломата.

В первой половине дня Блинкен вместе с главой французского минобороны посетил оружейный завод концерна Nexter Systems, который производит гаубицы Caesar. Франция — один из главных поставщиков оружия Киеву : за время проведения Россией специальной военной операции Париж выделил ВСУ €3,8 млрд, из которых €1,2 млрд были направлены в Европейский фонд мира.

— Абсолютно необходимо предоставить украинцам то, что им требуется для самообороны, в особенности когда речь идет о боеприпасах и средствах ПВО . Это еще одна причина, по которой запрос на дополнительный бюджет, направленный президентом [США Джо] Байденом в конгресс, должен быть исполнен как можно скорее, — сказал Блинкен журналистам во время визита.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Стефан Сежурне Фото: REUTERS/Benoit Tessier

При этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне Блинкен заметил, что США не поддерживают Киев, если говорить о его ударах по объектам, расположенным за пределами той территории, которую Вашингтон признает за Украиной.

— С самого первого дня [спецоперации], когда речь заходила об Украине, мы считали и считаем своей политикой делать всё возможное, чтобы помочь Украине защититься от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами ее территории , — заявил глава Госдепа.

Одной из тем, которые затронули политики во время переговоров, стали усилия стран Запада по предотвращению оказания помощи России со стороны Ирана, Китая и КНДР.

— Мы изо дня в день работаем над тем, чтобы действенно предотвратить передачу России вооружений и материалов для подпитки ее военной машины, ее оборонно-промышленного комплекса, в том числе со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая . Это то, что мы обсуждали сегодня. <…> Это угроза не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом, — сказал Блинкен.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, март 2022 года Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

К слову, Франция самостоятельно проводит собственную дипломатию в отношении Китая с целью повлиять на позицию КНР по украинскому кризису . 1 апреля министр иностранных дел Стефан Сежурне, как пишут французские СМИ, призвал Пекин направить «очень четкие сигналы России», чтобы поспособствовать созданию благоприятного для Киева соотношения сил для мирных переговоров , а также поддержать пресловутую «формулу Зеленского», которую Москва неоднократно отвергала как оторванный от реальности план.

Тут, правда, надо отметить, что в Китае этой части повестки придали куда меньшее значение, чем обсуждению вопросов восстановления экономического взаимодействия , а украинский кризис перечислен среди прочих тем наряду с палестино-израильским конфликтом и другими международными и региональными вопросами, представляющими взаимный интерес.

Не оставил Блинкен в стороне и вопрос о гипотетическом членстве Украины в Североатлантическом альянсе, утверждая, что он укладывается в выработку «хорошей и ясной дорожной карты» . При этом США в частности и Запад в целом последовательно игнорируют неоднократные заявления Москвы о том, что членство Киева в НАТО — красная линия, попытка пересечь которую преимущественно и привела отношения России и Запада к той точке, в которой они находятся сейчас.

Помощь или поражение

Белый дом сталкивается со сложностями в выделении средств для Украины. Уже несколько месяцев конгрессмены не могут согласовать законопроект, в котором содержатся положения о выделении финансирования киевскому режиму . Спикер палаты представителей Майк Джонсон не ставит проект на голосование и планирует представить свой, но после каникул, которые заканчиваются в апреле. Даже если этот документ в конечном итоге будет одобрен, на его рассмотрение и принятие всё равно потребуется достаточно продолжительное время.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force

При этом США уже остановили поставки оружия Украине , поскольку средства для этого в американском бюджете оказались исчерпаны.

На прошлой неделе в интервью американскому телеканалу CBS президент Украины Владимир Зеленский впервые за всё время спецоперации заявил о рисках Киева проиграть в противостоянии с Россией, если США так и не предоставят помощь . Возможно, визит Блинкена во Францию — один из способов мотивировать европейских партнеров Вашингтона взять на себя часть ответственности за дальнейшее финансирование Киева. Однако что касается именно Парижа, вряд ли это удастся: Франция также испытывает проблемы с возможностью изыскать дополнительные источники для этого, говорит «Известиям» директор Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Алексей Подберезкин. « Выделение около €4 млрд — это предел, на который может рассчитывать Украина », — считает он.

Но в Евросоюзе есть понимание, что на определенном этапе американского политического цикла — на время избирательной кампании или в случае избрания президентом Дональда Трампа — Брюсселю придется стать во главе усилий по поддержанию Киева в бое- и жизнеспособном состоянии. И Макрон, к слову, также публично заявлял о поддержке плана чешского правительства по закупке 800 тыс. боеприпасов для Киева за пределами ЕС.

Еще в феврале президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла страны вне Евросоюза, где можно было бы приобрести 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов и 300 тыс. калибра 122 мм . Тут, правда, надо учитывать, что в марте 2023 года глава евродипломатии Жозеп Боррель уже анонсировал передачу Киеву 1 млн боеприпасов калибра 155 мм в течение года. В январе 2024-го чиновник признал, что обещание выполнено лишь на треть.

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— Срочная помощь Украине нужна, хотя по большому счету собирать ее не из чего . Но что-то они найдут, при этом помощь примерно на 30% будет соответствовать украинским запросам, но большего не получится, — считает Алексей Подберезкин.

Разница взглядов

Визит Блинкена во Францию интересен также в контексте растущих разногласий между Вашингтоном и Парижем относительно дальнейшей стратегии действий по оказанию поддержки Украине . На февральской конференции лидеров стран ЕС по поддержке киевского режима, которая прошла в Париже, Макрон не исключил отправку войск отдельных стран НАТО в зону конфликта.

Позже, правда, это заявление пришлось конкретизировать и французскому МИДу, и другим политикам. Президент Франции также пояснял, что «не исключать чего-то не означает делать это». Притом что, не считая Прибалтики, интенции Макрона не нашли поддержки среди европейских политических элит, французский лидер настаивает: красных линий в рамках этого кризиса быть не должно . В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в таком случае и у Москвы не должно быть красных линий в отношении Франции.

Европейские СМИ связывают заявление Макрона с простым желанием заполнить образовавшийся вакуум в западной поддержке . Тем не менее такая воинственность французских политиков вызывает определенные опасения в США: администрация Байдена опасается эскалации конфликта, которая может перейти в прямое военное столкновение с Россией и непосредственное втягивание Соединенных Штатов в кризис.

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— Вероятно, в Париже Блинкен пытается в том числе выработать некий общий подход и убедить Макрона по крайней мере отказаться от того, чтобы продолжать публично выступать на эту тему , — считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

В России также склонны полагать, что позиция Макрона вряд ли была согласована с остальными партнерами по НАТО, которые на протяжении всего украинского кризиса продолжают придерживаться позиции, что войска отдельных стран блока не должны оказаться «на земле» в очаге боевых действий.

— Что касается макроновских идей, это явно был экспромт. <…> Мне больше кажется, что французская активность призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда у него очень неважные дела дома и нужно создать какой-то отвлекающий маневр в виде призывов добивать Россию, — сказал глава МИД России Сергей Лавров в недавнем интервью «Известиям».

Не только Украина

Кроме Украины, одной из основных тем переговоров Блинкена в Париже стал конфликт в секторе Газа между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. Здесь стороны также демонстрируют разные взгляды на стратегию действий . Так, Франция выступает за постоянное прекращение огня. Тогда как США, считающиеся традиционным союзником Израиля, только недавно допустили принятие резолюции Совета Безопасности ООН с призывом о прекращении огня на период священного для мусульман месяца Рамадан. До этого Штаты последовательно накладывали вето на соответствующие резолюции.

— Франция более критически подходит к Израилю, чем США. Вашингтон же на уровне риторики давит на Израиль, но на уровне шагов мы видим, что это не совсем так . Кроме того, администрация Байдена выделила еще один пакет военной помощи Израилю стоимостью в несколько миллиардов долларов, — сказал «Известиям» Дмитрий Суслов.

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Но и позиция Франции не воспринимается однозначно даже среди местного населения. С одной стороны, Макрона упрекают, что он недостаточно защищает интересы простых палестинцев, которые никак не связаны с ХАМАС. С другой, им недовольны те, кто считают, что Париж мало критикует ХАМАС, говорит ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

США также приходится реагировать на различные инциденты, связанные с нарушениями Израилем правил ведения войны . В частности, в рамках пресс-конференции в Париже Блинкену пришлось прокомментировать удар Армии обороны Израиля по автомобилю гуманитарной организации World Central Kitchen, которая занимается предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий. В результате атаки погибли семь человек, среди них четверо — граждане Австралии, Ирландии, Польши и Великобритании.

— Мы поддерживаем прямой контакт с правительством Израиля по этому конкретному инциденту. Мы настаиваем на проведении быстрого, тщательного и объективного расследования, для того чтобы понять, что именно произошло, — сказал Блинкен.