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Антонов заявил об объективной усталости населения Запада от конфликта на Украине

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Фото: TASS/АР/Frank Augstein
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В странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины, и это не является выдумкой российской пропаганды. Об этом 9 апреля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны. В США накопился ворох острых социально-экономических проблем. Для многих политиков и простых американцев это главное», — приводится ответ дипломата на вопрос СМИ в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Антонов отметил, что правящий класс в США не признает ошибочность своей политики по отношению к России после распада СССР. А американским «ястребам» нужно не прекращение конфликта на Украине, а изнурение и исчезновение РФ с геополитической карты мира. По его словам, США каждый день обвиняют Россию во всех прегрешениях, не проверяя факты и не предъявляя доказательств. Однако Россия, несмотря на это, продолжит отстаивать правду.

«Если истина разрушает удобные и выгодные для властей США стереотипы, это не наша проблема. Болезненная реакция Вашингтона на такую работу говорит лишь о ее эффективности», — резюмировал посол.

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Ранее 9 апреля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в США даже не рассматривают варианты завершения конфликта на Украине, а преследуют идею «вечной войны», и это является «реальной проблемой».

14 марта профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Киеву грозит потеря еще большего количества территорий, а о победе не идет речи совсем. Он также подчеркнул, что острая нехватка вооружения и войск не может быть решена даже масштабной денежной помощью от США.

Позже, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению Российской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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