То, что в США даже не рассматривают варианты завершения конфликта на Украине, а преследуют идею «вечной войны», является «реальной проблемой». Об этом 9 апреля заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Так бизнесмен отреагировал на выступление лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера, который заявил, что США из-за задержек помощи в конгрессе «парализованы» и не могут предпринимать дальнейших действий по Украине.

«Это реальная проблема — то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война», — отметил Маск в социальной сети X (бывш. Twitter).

Один из пользователей соцсети также прокомментировал выступление Шумера, добавив, что политик так и не смог объяснить, как выглядит путь к предполагаемой «победе» Киева.

До этого, 5 апреля, Маск заявил, что предполагамое вступление Украины в НАТО можно сравнить с началом фильма о ядерном апокалипсисе. Основатель компании SpaceX опубликовал в соцсети X видеозапись выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого глава Госдепартамента заявил, что Украина «станет членом НАТО».

Ранее, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.

14 марта профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Киеву грозит потеря еще большего количества территорий, а о победе не идет речи совсем. Он также подчеркнул, что острая нехватка вооружения и войск не может быть решена даже масштабной денежной помощью от США.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.