Директор ЗАЭС заявил об угрозе безопасности станции из-за атак БПЛА

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил об угрозе безопасности станции из-за атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также указал на близость ядерной катастрофы. Об этом он заявил 9 апреля в интервью журналистам «Известий».

«Начиная с 5 апреля этого года Запорожская атомная электростанция подверглась беспрецедентной в своей истории атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Создана прямая угроза безопасности станции, мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы», — отметил он.

Украинский дрон атаковал крышу ЗАЭС ранее в этот день. В Telegram‑канале станции уточнили, что удар пришелся по корпусу, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Это произошло через 10 минут после того, как мимо здания проехали сотрудники МАГАТЭ. При атаке никто не пострадал, но на ЗАЭС отдельно подчеркнули, что атаки ВСУ нарушают принципы ядерной безопасности, установленные агентством.

Директор ЗАЭС, комментируя атаку учебного корпуса, уточнил, что на данный момент признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности на площадке нет. Он также отметил, что все силы персонала станции направлены на сохранение безопасного режима функционирования

Черничук также напомнил, что на территории атомной электростанции находятся хранилище отработанного ядерного топлива, дизельные генераторы, обеспечивающие бесперебойную работу ЗАЭС, а также крупные запасы дизельного топлива для аварийных генераторов. Он отметил, что повреждение и разрушение этих объектов может привести к ядерной катастрофе.

Ранее 9 апреля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что произошедшая в тот же день атака учебного центра ЗАЭС при помощи БПЛА может говорить о продолжении серий подобных нападений. Также 9 апреля глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию должны быть прекращены.

За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 минут до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. Глава агентства Гросси назвал эту атаку безрассудной. 8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва собирается добиться от МАГАТЭ оценок нападений Киева на ЗАЭС. В Кремле подчеркнули, что атаки Киева на станцию — очень опасная провокация.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.