В Оренбургской области более 800 человек получили выплаты из-за паводка
Более 800 пострадавших от паводков жителей Оренбургской области получили материальную помощь, всего на ее получение подано более 15,2 тыс. заявлений. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания о ликвидации последствий паводка.
«Всего на сегодня подано 15252 заявления: 10753 — на единовременную материальную помощь и 4499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества», — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
По данным министра социального развития Оренбургской области Елены Сладковой, по 1135 заявлениям уже приняты решения о назначении выплаты. В данный момент средства поступили на счета 802 человек, уточнила она.
Глава региона Денис Паслер также обратил внимание на необходимость ежедневно наращивать темпы указанных выплат, поскольку пострадавшие из-за паводка нуждаются в данной поддержке. Губернатор призвал минсоцразвития держать этот вопрос под особым контролем, особенно в Орске.
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