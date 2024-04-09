МИД России указал на близость взглядов Москвы и Пекина

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Китая Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином показали близость взглядов двух стран на основные глобальные процессы. Об этом 9 апреля говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Проведенные в Пекине в традиционно доверительной и дружеской атмосфере переговоры продемонстрировали близость взглядов двух стран на основные глобальные процессы, подтвердили важность дальнейшего усиления двусторонней связки в интересах укрепления мира и стабильности в регионе и на планете в целом», — рассказали там.

В российском ведомстве отметили, что Лавров и Ван И обменялись мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам сотрудничества в разных областях. Министры обсудили ситуацию на Корейском полуострове, вокруг Тайваня, а также украинский кризис.

В ходе переговоров Лаврова и Си Цзиньпина китайский лидер высоко оценил отношения с Россией и обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Москвой. Также он выразил соболезнования из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», подтвердив поддержку в борьбе с терроризмом.

Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Китай состоялся 8-9 апреля, где он провел переговоры с Ван И и Си Цзиньпином. 9 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Лавров рассказал, что президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют в июне встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в октябре — на саммите БРИКС, но у двух лидеров будут, как считает министр, и иные возможности «для поддержания регулярного политического диалога». Он подчеркнул, что их переговоры являются центральным элементом стратегического взаимодействия РФ и КНР.