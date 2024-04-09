В Пекине начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И
В Пекине 9 апреля начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И.
В ходе переговоров Лавров выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией РФ.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что недавние выборы в России прошли в условиях «жесткого внешнего давления со стороны Запада», всплеска террористических атак со стороны киевского режима, а также обстрелов российских городов. Несмотря на всё это, голосование было проведено успешно, добавил он.
Накануне, 8 апреля, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Как сообщил корреспондент «Известий» Николай Иванов, в МИД заявили, что российский министр прилетел в Пекин обсудить с китайским коллегой горящие темы — это и Украина, и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Министр Ван И 7 марта заявил, что Россия и Китай развивают свое сотрудничество в разных сферах, а основа их взаимоотношений — принцип неконфронтации. Глава китайского МИДа подчеркнул, что отношения между РФ и КНР основаны на взаимных интересах двух народов, это стратегический выбор обеих стран.
Лавров в свою очередь отметил 14 февраля, что Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с Китаем и большую роль в этом играет хорошо налаженный диалог президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению главы российского МИДа, сейчас взаимоотношения между РФ и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю их историю.